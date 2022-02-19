Обстреливают свои позиции на Донбассе? Оккупанты взялись за новые провокации

Российско-оккупационные войска на Донбассе совершили очередную провокацию – открыли огонь по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы.
Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.
Такие обстрелы устраивают с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения и создания картинки для российских пропагандистских СМИ.
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Провокации РФ
Сегодня около 4:00 утра начался обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко. По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы.
Как отметили в группировке "Восток", это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных.
Информационная война
"Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей. Следует отметить, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим свои коварные действия", – добавили военные.
Обострение на Донбассе
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- Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что во многих домах полностью разрушены крыши от прилетевших снарядов.
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