На Донбассе из-за обстрела боевиков погибла военный медик (фото)

Фото: "Сегодня"

На Донбассе ВСУ снова понесли потери – в первый день февраля из-за обстрелов боевиков погибла военный медик. Об этом сообщил полковник Государственной приграничной службы Украины Олег Слободян в Facebook.

"В 13:30, у н.п. Новотошковское Попаснянского района, в результате обстрела со стороны российско-террористических войск, предварительно с АГС-17, осколочные ранения несовместимые с жизнью получила медик военной части Клавдия С., 1986 года рождения", – говорится в сообщении.

Клавдия Сытник. Фото: Назар Приходько, Facebook

Гибель женщины подтвердили и в пресс-центре ООС. Там рассказали, что старший боевой медик попала под вражеский огонь во время доставки медикаментов на позицию. 33-летняя Клавдия получила множественные осколочные ранения, и они оказались несовместимы с жизнью.

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Напомним, за минувшие сутки, 31 января, на Донбассе вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Также сообщалось, что в последние дни на Донбассе особенно "жарко" на северном участке фронта, т.е. в Луганской области, где боевики неоднократно провоцировали украинских военных и получали адекватный ответ .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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