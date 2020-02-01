На Донбассе не утихают обстрелы: как прошли сутки в зоне ООС

Фото: slovoidilo.ua

За минувшие сутки, 31 января, на Донбассе вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня. Раненых и потерь среди наших военных нет. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Так, позиции Вооруженных сил Украины обстреливались из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов:

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близ населенного пункта Широкино – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 13 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем; рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; в районе Васильевки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Три обстрела было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": два раза рядом с Луганским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Новолуганским – из станкового противотанкового гранатомета противник совершил семь выстрелов.

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По данным штаба ООС, 31 января в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих не было.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал со ссылкой на штаб Объединенных сил, что за первый месяц 2020 года потери оккупантов на Донбассе составили более 80 человек , почти 30 из которых – уничтоженные.

Также сообщалось, что в последние дни на Донбассе особенно "жарко" на северном участке фронта, т.е. в Луганской области, где боевики неоднократно провоцировали украинских военных и получали адекватный ответ .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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