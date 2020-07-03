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На Донбассе из-за обстрела боевиков погибла женщина: что известно

3 июля, 09:16

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Оккупанты ударили из минометов 82 калибра

На Донбассе не утихает вражеский огонь. И в этом раз жертвой обстрелов боевиков стала мирная жительница. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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"Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево", – говорится в сообщении.

Огонь боевики открыли из минометов калибра 82 мм. Из-за обстрела погибла местная жительница 1940 года рождения.

"Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит", – добавили в ООС.

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Напомним, за прошлые сутки, 2 июля, российские боевики 10 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Оккупанты применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Один военнослужащий ВСУ получил ранения.

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Также мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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