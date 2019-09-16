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На Донбассе из-за обстрелов боевиков ранен украинский военный

16 сентября, 21:11

Боевики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие

Фото: facebook.com/pg/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pg/pressjfo.news

Один украинский военнослужащий получил ранение с начала суток в понедельник вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

Как отмечается в сводке, всего боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности группировки "Север" – 5 обстрелов.

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Ранее Минобороны сообщило о 5 фактах несоблюдения боевиками режима прекращения огня и ранении одного украинского военного с начала суток по состоянию на полдень понедельника. "Сейчас его жизни ничто не угрожает, он получает медицинскую помощь в одном из военных госпиталей", – сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

Таким образом, с полудня боевики 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил, раненых в рядах украинских военнослужащих за этот период не было.

А тем временем на другом участке фронта потихоньку налаживается мир. Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского рассказали, когда откроют мост в Станице Луганской. 15 сентября было заасфальтировано почти 300 метров из 750 правой стороны дороги в направлении моста, а утром в воскресенье завершили асфальтирование левой части дороги.

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Донбасс военные ранение ВСУ боевики обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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