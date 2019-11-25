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На Донбассе из-за обстрелов боевиков вспыхнул пожар в дачном поселке: видео

25 ноября, 08:23

Пламя уничтожило шесть зданий

На Донбассе из-за обстрелов боевиков в дачном поселке Березовое вспыхнул пожар. Пламя уничтожило шесть домов, сообщили в пресс-центре ООС.

Обстрел оккупанты устроили около 18:00 24 ноября. Там велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"Из-за применения вооруженными формированиями Российской Федерации трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на дачный массив", – говорится в сообщении.

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Огонь почти полностью уничтожил шесть зданий. Военнослужащим удалось оперативно эвакуировать местных жителей, жертв нет. В 23:00 пламя локализировали.

Напомним, за прошлые сутки, 24 ноября, боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет.

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Как сообщали новости "Сегодня", бойцы ВСУ нанесли существенный урон противнику за прошедшую неделю. Помимо живой силы, враг потерял и беспилотник.

Отметим, что пророссийские боевики на Донбассе ни на день не прекращают обстрелы позиций украинской армии на фронте. Смотрите также в сюжете, что происходит на передовой:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики пожары обстрелы ООС

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