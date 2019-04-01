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На Донбассе изменились правила пересечение линии разграничения

Сегодня, 21:02

Стало известно об изменении правил въезда и выезда с оккупированного Донбасса

Фото: ГПСУ
На Донбассе изменились правила пересечение линии разграничения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/749/b95/5c9749b95ebc7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/749/b95/5c9749b95ebc7.jpg Донбасс Стало известно об изменении правил въезда и выезда с оккупированного Донбасса

Правила пересечения линии разграничения на Донбассе изменились. Как сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, были изменены сроки действия разрешений для въезда и выезда на оккупированные территории.

В частности, заявления, которые подавались до 28 марта, получат неограниченный срок действия, а заявления, которые были поданы и обработаны до этой даты, имеют срок действия в один год. После окончания срока действия их можно будет подать заново и получить разрешение с неограниченным сроком действия.

В министерстве напомнили, что для продления срока действия ранее выданного разрешения необходимо авторизоваться на сайте Реестра разрешений для перемещения лиц через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей; в разделе "История заявлений" найти соответствующее заявление и переподать его, скорректировав (если необходимо) личные данные.

Также чиновники добавили, что подать заявление заново может только человек, который ранее его зарегистрировал – кнопка "Переподать" активируется за два месяца до окончания срока действия разрешения. Заявления, которые не были переподаны до окончания установленного срока действия разрешения, будут удалены.

А также подчеркивают, что заявления, которые еще не прошли проверку, могут быть отредактированы только лицом, которое их подавало.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о запустении и безнадеге в Донецке и опубликовал фото оккупированного города.

Кроме того, рассказывалось, что попрание прав и свобод стало обыденностью в гетто под названием "ДНР" и "ЛНР". "Скоро наколют нам номера на руки, как в концлагерях" , – сетуют дончане.

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Тег Донбасс, линия разграничения, МинВОТ

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