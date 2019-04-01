На Донбассе изменились правила пересечение линии разграничения
Стало известно об изменении правил въезда и выезда с оккупированного Донбасса
Правила пересечения линии разграничения на Донбассе изменились. Как сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, были изменены сроки действия разрешений для въезда и выезда на оккупированные территории.
В частности, заявления, которые подавались до 28 марта, получат неограниченный срок действия, а заявления, которые были поданы и обработаны до этой даты, имеют срок действия в один год. После окончания срока действия их можно будет подать заново и получить разрешение с неограниченным сроком действия.
В министерстве напомнили, что для продления срока действия ранее выданного разрешения необходимо авторизоваться на сайте Реестра разрешений для перемещения лиц через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей; в разделе "История заявлений" найти соответствующее заявление и переподать его, скорректировав (если необходимо) личные данные.
Также чиновники добавили, что подать заявление заново может только человек, который ранее его зарегистрировал – кнопка "Переподать" активируется за два месяца до окончания срока действия разрешения. Заявления, которые не были переподаны до окончания установленного срока действия разрешения, будут удалены.
А также подчеркивают, что заявления, которые еще не прошли проверку, могут быть отредактированы только лицом, которое их подавало.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о запустении и безнадеге в Донецке и опубликовал фото оккупированного города.
Кроме того, рассказывалось, что попрание прав и свобод стало обыденностью в гетто под названием "ДНР" и "ЛНР". "Скоро наколют нам номера на руки, как в концлагерях" , – сетуют дончане.
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