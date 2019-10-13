На Донбассе командование РФ угрожает боевиками увольнением: названа причина

Оккупанты идут на крайние меры, лишь бы раздать как можно больше российских паспортов

/ Фото: AFP

В т.н. "ЛНР" и "ДНР" приказали увольнять боевиков за отказ получать российские паспорта. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование российско-оккупационных войск продолжает принимать меры для ускорения т.н. "паспортизации" личного состава всех "силовых структур", сформированных на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В связи с этим вводится практика ежемесячного заслушивания на заседаниях аттестационных комиссий тех командиров соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", где показатель "паспортизации" будет плохим, с последующим принятием решений о наложения взысканий вплоть до увольнения с военной службы.

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Кроме того, до 1 ноября ко всем т.н. "силовикам" будет доведено под подпись персональное предупреждение об увольнении со службы в случае неполучения российского гражданства до конца текущего года.

Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты угрожают боевикам Донбасса за отказ от российских паспортов. Оккупационные администрации разыскивают боевиков, у которых на руках все еще украинские паспорта.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

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