На Донбассе мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за помощь боевикам

Осужденный собирал и передавал боевикам информацию о подразделениях ВСУ

/ Фото: Pixabay

Жителя Луганской области приговорили к 5 годом лишения свободы за пособничество терроризму, хранение боеприпасов и умышленные действия с целью изменения границ Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

47-летний житель Новоайдара вступил в преступный сговор с разведчиком разведывательной роты одного из незаконных вооруженных формирований "второго армейского корпуса "Народной милиции ЛНР". В течение января-марта 2017 собирал и передавал информацию про дислокацию, перемещение, количественный состав и вооружение подразделений ВСУ.

Полученные данные использовали оккупационные войска для дальнейшего планирования и проведения боевых операций против сил и средств АТО, а также для обстрелов недвижимости на территории Украины, которые привели к тяжелым последствиям.

С помощью полученной информации оккупанты пытались продвинуться на контролируемую Украиной территорию Луганской области.

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Кроме того, во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину.

На данный момент, приговором Старобельского районного суда Луганской области мужчину признали виновным в совершении уголовных правонарушений по ч. 1 ст. 258-3 УК (содействие деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 263 УК (хранение боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без разрешения) и ч. 3 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям).

Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, украинский суд приговорил россиянина Руслана Гаджиева к 15 годам лишения свободы за участие в военный действиях на Донбассе на стороне оккупантов.

Кроме этого, в Донецкой области уволили прокурора, которая поддерживала пророссийские и сепаратистские сообщества в соцсети РФ "Одноклассники".

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