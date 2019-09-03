Боевика из России приговорили к 15 годам на Донбассе

Руслан Гаджиев принимал участие в боях за Дебальцево в 2015 году на стороне оккупантов

Руслан Гаджиев. Фото: скриншот

Украинский суд приговорил россиянина Руслана Гаджиева, которого Киев готов обменять на украинцев, удерживаемых в РФ, к 15 годам лишения свободы за участие в военный действиях на Донбассе на стороне оккупантов.

Согласно приговору Артемовского горрайонного суда, Гаджиева признали виновным по статьям о теракте, участии в террористической организации, незаконном обращении с оружием и ведении агрессивных военных действий.

Помимо тюремного заключения, у россиянина конфисковали все имущество в пользу Украины.

Фактически отбыть боевику осталось около шести лет наказания, поскольку 4,5 года, которые его держали в СИЗО, ему должны пересчитать по "закону Савченко", согласно которому один день в изоляторе зачисляется за два дня заключения.

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Как выяснило следствие, в декабре 2014 года Гаджиева задержали в России за вождение в нетрезвом состоянии. К тому же, его авто оказалось угнанным. Вместо уголовной ответственности россиянину предложили отправиться в российский Донецк (в Ростовской области), чтобы обслуживать там военную технику.

Мужчина согласился, не догадываясь, что из Донецка его доставят на подконтрольную боевикам территорию Луганской области, где он вступил в "батальона ЛНР". С 24 декабря 2014 года до 23 января 2015 года он обслуживал танки оккупантов и учился ими управлять.

Позже он участвовал в боях за Дебальцево, в которых погибли 8 украинских военных, а 12 получили ранения различной степени тяжести.

После боя Гаджиева был взят в плен украинскими военнослужащими и на суде полностью признал свою вину и подтвердил версию обвинения. Сам он утверждает, что во время боя его танк совершил "около трех выстрелов".

Напомним, ранее в мае россиянин, который воевал на Донбассе за боевиков т.н. "ДНР" получил приговор в виде 10 лет лишения свободы.

Мы также писали о суде над чешским наемником боевиков Эриком Эшту у него на родине. Его признали виновным в подготовке к террористическому акту и приговорили к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой на четыре года.

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