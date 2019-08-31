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"Лайкала" публикации "ДНР": в Донецкой области уволили прокурора

31 августа, 13:47

Женщина ставила отметки "считает классным" под постами пророссийских сообществ

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

В Донецкой области уволили прокурора, которая поддерживала пророссийские и сепаратистские сообщества в соцсети РФ "Одноклассники". Об этом сообщает Судебная власть Украины.

Установлено, что женщина поддерживала пропаганду коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, благосклонно относилась к призывам к агрессивной войне, и поддерживала участников группировки так называемой "ДНР", ставя под записями отметки "считает классным".

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Прокурор обратилась в суд с иском, в котором просила признать противоправным и отменить решение об ее увольнении. В апелляционной жалобе она утверждала, что лайки под указанными постами могла проставить ее малолетняя дочь или посторонние лица, поскольку ее страница в соцсети неоднократно была взломана неизвестными, в результате чего на ней появлялись посторонние комментарии и группы. Также она сказала, что могла случайно проставить отметки "считаю классным" из-за высокой чувственности экранов гаджетов.

Большая Палата Верховного Суда оставила решение об увольнении без изменения.

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Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила несколько случаев вербовки украинцев российскими спецслужбами. В СБУ напомнили, что в поле зрения спецслужб страны-агрессора, а также пророссийских боевиков может попасть каждый и добавили, что государственная измена, в соответствии с Уголовным кодексом Украины, карается лишением свободы на срок до 15 лет.

Также мы писали о том, как в Хмельницкомразоблачили участника российской политической организации, который занимался антиукраинской пропагандой в интересах России.

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