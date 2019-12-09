На Донбассе не прекращаются обстрелы: где велся вражеский огонь

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошлые сутки, 8 декабря, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"8 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела. У Васильевки велся огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. У Павлополя стреляли из крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Марьинки и Широкино оккупанты ударили из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано три вражеских обстрела. У Травневого велся огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Крымского и Хутора Вольного враг ударил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 8 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – рассказали в ООС.

Напомним, 7 декабря враг 10 раз атаковал позиции украинской армии, в результате чего ВСУ понесли потери.

А тем временем политики продолжают обсуждать варианты для урегулирования на востоке Украине. Так, президент Владимир Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе. Смотрите подробней на видео:

Видео: телеканал "Украина"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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