На Донбассе боевики пять раз нарушили режим "тишины"

Фото: slovoidilo.ua

С начала суток субботы, 7 декабря, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В эти сутки потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", – говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Facebook.

Согласно информации, 2 обстрела укреплений украинских войск боевиками зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку н.п. Новолуганское – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у н.п. Майорск – из минометов калибра 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: вблизи н.п. Новоселовка Вторая – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов; у н.п. Широкино – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку н.п. Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.

Как сообщалось, за прошлые сутки, 6 декабря, боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Боевые травмы получили два военнослужащих.

5 декабря боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Пока на передовой продолжаются обстрелы, в тылу враг тоже не дремлет: в Донецкой области продолжается охота на патриотов. Бывшей пленнице боевиков на огороде установили растяжку с гранатой. Только чудом обошлось без жертв. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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