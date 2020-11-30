На Донбассе не прекращаются обстрелы: оккупанты применили минометы

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 29 ноября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, в районе населенного пункта Екатериновка враг применил гранатометы различных систем и минометы калибра 82 миллиметра.

А вблизи Попасной оккупанты вели огонь из автоматического станкового гранатомета, стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

Кроме того, неподалеку Луганского украинские защитники своевременно обнаружили выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника.

"Слаженными действиями украинские защитники сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск. После огневого контакта противник отошел", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что на пути отступления вражеской ДРГ военнослужащие подразделения обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение.

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Также на этом же участке украинские воины сбили вражеский БПЛА типа "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2". Его враждебные диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к нашим позициям.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не было.

Ранее мы сообщали, что главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак объяснил, почему ВСУ не отомстили боевикам за убийство военного.

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Также напомним, на Донбассе оккупанты распространяют фейки о "масштабном наступлении ВСУ".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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