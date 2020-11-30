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На Донбассе не прекращаются обстрелы: оккупанты применили минометы

30 ноября, 07:26

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди бойцов ВСУ нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 29 ноября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, в районе населенного пункта Екатериновка враг применил гранатометы различных систем и минометы калибра 82 миллиметра.

А вблизи Попасной оккупанты вели огонь из автоматического станкового гранатомета, стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

Кроме того, неподалеку Луганского украинские защитники своевременно обнаружили выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника.

"Слаженными действиями украинские защитники сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск. После огневого контакта противник отошел", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что на пути отступления вражеской ДРГ военнослужащие подразделения обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение.

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Также на этом же участке украинские воины сбили вражеский БПЛА типа "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2". Его враждебные диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к нашим позициям.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не было.

Ранее мы сообщали, что главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак объяснил, почему ВСУ не отомстили боевикам за убийство военного.

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Также напомним, на Донбассе оккупанты распространяют фейки о "масштабном наступлении ВСУ".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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