На Донбассе не прекращаются обстрелы: ВСУ понесли серьезные потери

За прошлые сутки, 20 января, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, второй – ранен, сообщили в пресс-центре ООС.
"20 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили пять обстрелов:
- недалеко от Павлополя велся огонь из ручного противотанкового гранатомета;
- у Марьинки стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Опытного враг ударил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;
- неподалеку Новотроицкого стреляли из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано пять вражеских обстрелов:
- вблизи Травневого стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Луганского велся огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- три раза недалеко от Орехового враз ударил из 120-мм минометов – противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем.
"Вчера, 20 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - рассказали в ООС.
Напомним, 19 января боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб.
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