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На Донбассе не прекращаются обстрелы: ВСУ понесли серьезные потери

21 января, 07:15

Оккупанты устроили 10 обстрелов

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

За прошлые сутки, 20 января, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, второй – ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"20 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили пять обстрелов:

  • недалеко от Павлополя велся огонь из ручного противотанкового гранатомета;
  • у Марьинки стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Опытного враг ударил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Водяного оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;
  • неподалеку Новотроицкого стреляли из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано пять вражеских обстрелов:

  • вблизи Травневого стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Луганского велся огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • три раза недалеко от Орехового враз ударил из 120-мм минометов – противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем.

"Вчера, 20 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - рассказали в ООС.

Напомним, 19 января боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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