В 72-й бригаде потери второй день подряд: названо имя погибшего героя

В зоне боевых действий на Донбассе, где боевики обстреляли силы ООС из тяжелой артиллерии, 19 января погиб солдат 72 ОМБр им. Черных Запорожцев Александр Слободанюк.

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"19 января наша бригада Черных Запорожцев понесла невосполнимую потерю! Выполняя боевые задачи по обороне и защите Украины погиб от пули российских оккупантов воин нашей 72-й бригады младший сержант Слободанюк Александр", – говорится в сообщении.

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Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев выражает искренние соболезнования семье, родным, близким, друзьям и знакомым военнослужащего.

"Склоняем головы в скорби по нашему боевому собрату, который 22 года своей жизни отдал делу защиты народа Украины!", – отметили в бригаде.

Ранее стало известно, что в зоне боевых действий еще 18 января украинская армия понесла потери – в тот день погиб боец 72-й бригады Черных Запорожцев старший солдат Закусило Валерий.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 января на фронте было особо горячо. В результате обстрелов со стороны оккупационных войск один военнослужащий ВСУ погиб, 10 – получили ранения. В штабе Объединенных сил рассказывали, что боевики снова применили запрещенное "Минском" оружие.

На следующий день, 19 января, на Донбассе было 11 обстрелов и новые потери у ВСУ. Противник снова атаковал из запрещенного вооружения – ударил из минометов и другого вооружения.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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