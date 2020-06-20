Українська
$ 26,76
30,06
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе не утихает вражеский огонь: боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ

20 июня, 07:18

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Оккупанты снова ударили из запрещенного оружия

За прошлые сутки, 19 июня, российские боевики устроили восемь обстрелов на Донбассе. Из-за разрыва мины получили ранения двое военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

Реклама

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

  • недалеко от Крымского стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • у Шумов оккупанты выпустили 8 мин с минометов калибра 82 мм;
  • вблизи Орехово в ход пошли минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
  • у Хутора Вольного боевики дважды стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты ударили:

  • вблизи Славного велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил", – рассказали в ООС.

В тренде
Украли у военных миллионы гривен: СБУ разоблачила "схему" в Минобороны
Реклама

По данным разведки, 19 июня украинские воины уничтожили двух и ранили не менее трех оккупантов.

Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

Что сейчас происходит на Донбассе – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы оккупанты запрещенное оружие ООС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков: появилось видео
ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков: появилось видеоДонбасс
Настигла месть: украинцам напомнили о виновнике гибели 49 десантников в Луганске
Настигла месть: украинцам напомнили о виновнике гибели 49 десантников в ЛуганскеУкраина
ВСУ устроили боевикам фейерверк: видео уничтожения склада боеприпасов
ВСУ устроили боевикам фейерверк: видео уничтожения склада боеприпасовДонбасс
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – серьезные потери
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – серьезные потериДонбасс
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять