На Донбассе не утихает вражеский огонь: боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ

Оккупанты снова ударили из запрещенного оружия

За прошлые сутки, 19 июня, российские боевики устроили восемь обстрелов на Донбассе. Из-за разрыва мины получили ранения двое военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

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"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

недалеко от Крымского стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Шумов оккупанты выпустили 8 мин с минометов калибра 82 мм;

вблизи Орехово в ход пошли минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

у Хутора Вольного боевики дважды стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты ударили:

вблизи Славного велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 19 июня украинские воины уничтожили двух и ранили не менее трех оккупантов.

Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

Что сейчас происходит на Донбассе – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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