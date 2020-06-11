На Донбассе не утихает вражеский огонь: ранены двое военнослужащих

За прошлые сутки, 10 июня, российские боевики устроили 14 обстрелов на Донбассе. Двое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции по запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:
- неподалеку Павлополя боевики устроили два обстрела – выпустили 27 минометных боеприпасов 120-го и 82-го калибров и применили станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы
- вблизи Тарамчука оккупанты применили БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17
- защитников Авдеевки два раза обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
- вблизи Марьинки велся огонь из подствольных гранатометов
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили:
- у Луганского оккупанты дважды применили 120 мм и 82 мм минометы, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы
- рядом с Хутором Свободным наемники четыре раза обстреляли ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов
- неподалеку Троицкого и Попасной стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
"Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения", – рассказали в ООС.
По данным разведки, 10 июня, наши воины уничтожили двух российских оккупантов.
Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.
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