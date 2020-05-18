На Донбассе не утихает вражеский огонь: ранены трое военнослужащих

За прошлые сутки, 17 мая, российские боевики устроили восемь обстрелов на Донбассе. Трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:
- неподалеку Авдеевки трижды стреляли из минометов 82-го калибра, выпустив 24 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия
- вблизи Водяного оккупанты применили БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17
- по защитникам Славного и Невельского ударили из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- рядом с Песками боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты ударили:
- у Новоалександровки стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
"Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения", – рассказали в ООС.
По данным разведки, 17 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили.
Напомним, недавно в "ДНР" взорвался склад боеприпасов, в результате чего было много пострадавших, в том числе гражданских лиц. Это произошло по вине боевиков, но они, как принято, стали все валить на ВСУ.
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