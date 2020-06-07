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На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – потери

7 июня, 07:27

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 6 июня, российские боевики устроили 13 обстрелов на Донбассе. Четверо военнослужащих получили ранения, еще один – боевое травмирования, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

  • у Опитно и Старогнатовки оккупанты выпустили более тридцати мин калибра 120 мм
  • у Богдановка враг применил противотанковые ракетные комплексы
  • рядом с Марьинкой, Павлополем и Авдеевкой стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
  • неподалеку Гнутово оккупанты применили минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили:

  • вблизи Орехово и трижды возле Луганского велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
  • защитников Южного дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

"Вследствие обстрелов со стороны захватчиков четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а один – боевое травмирования", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

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Что сейчас происходит на Донбассе – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы оккупанты запрещенное оружие ООС

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