На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 18 июля, российские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Реклама

"18 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-х мм минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", -говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

неподалеку Старогнатовки противник на рассвете применил противотанковый ракетный комплекс и станковые противотанковые гранатометы, а в вечернее время – вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

у Водяного применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

у Новоселовки Второй велся огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Талаковки ударили из гранатометов и стрелкового оружия;

по защитникам Гнутово, кроме автоматических станковых гранатометов, противник задействовал еще и снайперское оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили:

вблизи Новотошковского применили артиллерийские системы калибра 122 мм и вооружение БМП;

возле Хутора Вольного и Причепиловки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно доставили в медицинское учреждение и оказана помощь врачей", – рассказали в ООС.

В тренде В Ровенской области снова смягчили карантин: что разрешили

Реклама

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного захватчика.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе во время эвакуации погибшего бойца боевики убили военного медика.

Кроме того, на убийство медика отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он считает, что здесь есть признаки военного преступления и варварства. В связи с этим министр намерен срочно связаться с международными партнерами.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама