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На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери

11 мая, 07:13

Тина Наринецкая

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 10 мая, российские боевики устроили 15 обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, еще трое – боевые травмирования, сообщили в пресс-центре ООС.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

  • у Авдеевки боевики открывали огонь пять раз. Враг выпустил 41 мину из минометов 120-го и 82-го калибров и применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие
  • недалеко от Старогнатовки боевики дважды стреляли из вооружения боевых машин пехоты

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили:

  • пять обстрелов оккупанты устроили у Орехово. Тут враг использовал 25 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 54 мины 120-го и 82-го калибров и применил противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
  • рядом с Новотошковским боевики три раза ударили из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое – боевые травмирования", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 10 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов.

Напомним, 10 мая на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Они применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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О том, как украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков, смотрите видео:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ потери обстрелы запрещенное оружие ООС

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