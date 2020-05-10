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На Донбассе боевики шесть раз обстреляли украинские позиции и получили жесткий ответ

10 мая, 21:10

Елена Вус

Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов нет

В воскресенье, 10 мая, на Донбассе, где боевики не прекращают активность, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на странице в Facebook.

"Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Наши воины и в дальнейшем всегда готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по украинским военнослужащим, выполняющим задачи у Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники три раза открывали огонь, применив 120-мм и 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехова оккупанты дважды обстреливали позиции Объединенных сил из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а рядом с Новотошковским враг применил миномет 120-го калибра.

"Украинские защитники на преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе проведения операции штатным вооружением адекватно отвечали на каждый обстрел. Потери противника уточняются. Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", – подчеркивается в сообщении.

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По информации военных, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Как сообщалось, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

О том, как украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков, смотрите видео:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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