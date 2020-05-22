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На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери

22 мая, 07:09

Тина Наринецкая

Оккупанты снова применили запрещенное «Минском» оружие

За прошлые сутки, 21 мая, российские боевики устроили семь обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения и еще пятеро – боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

  • из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли неподалеку Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили:

  • у Крымского стреляли из 120 мм минометов
  • у Трехизбенки оккупанты применили минометы 82-го калибра

"К сожалению, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, двое воинов получили ранения и еще пятеро – боевые травмы", - рассказали в ООС.

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На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – потери

По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили не менее четырех российских оккупантов.

Напомним, недавно в "ДНР" взорвался склад боеприпасов, в результате чего было много пострадавших, в том числе гражданских лиц. Это произошло по вине боевиков, но они, как принято, стали все валить на ВСУ.

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О том, как президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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