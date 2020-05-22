На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери

За прошлые сутки, 21 мая, российские боевики устроили семь обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения и еще пятеро – боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли неподалеку Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили:
- у Крымского стреляли из 120 мм минометов
- у Трехизбенки оккупанты применили минометы 82-го калибра
"К сожалению, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, двое воинов получили ранения и еще пятеро – боевые травмы", - рассказали в ООС.
По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили не менее четырех российских оккупантов.
Напомним, недавно в "ДНР" взорвался склад боеприпасов, в результате чего было много пострадавших, в том числе гражданских лиц. Это произошло по вине боевиков, но они, как принято, стали все валить на ВСУ.
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