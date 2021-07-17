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На Донбассе прошли сутки без обстрелов. Боевики "проснулись" только этой ночью

17 июля 2021 7:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Боевики все сутки сидели тихо, а ударили только сегодня ночью – с начала суток сразу пять обстрелов

Боевики ранили украинского военного.

Боевики ранили украинского военного. / Фото: Минобороны РФ

На Донбассе за последние сутки, 16 июля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности в Луганской области боевики запустили беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Однако после полуночи 17 июля боевики "проснулись": за ночь они пять раз обстреляли позиции ВСУ. Российские наемники применили против украинских бойцов минометы 120-го и 82-го калибров, а также артиллерию калибра 122-мм.

Вблизи каких населенных пунктов стреляли:

  • Чермалык;
  • Водяное;
  • Широкино;
  • Павлополь;
  • Старогнатовка.
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В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Защитнику оказали первую помощь и госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести.

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На обстрелы противника ответили наши защитники. Сейчас они контролируют ситуацию в районе ООС.

Напомним, в Украине создадут специальные подразделения, работники которых будут расследовать преступления в условиях войны на Донбассе.

Кроме того, ранее СБУ нейтрализовала новую сеть пророссийских интернет-агентов, которые призывали к агрессивной войне.

Смотрите, какая ситуация в Золотом на Донбассе, где боевики палили по ВСУ несколько дней подряд:

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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