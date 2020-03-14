На Донбассе не утихают бои, у ВСУ новые потери: что произошло на передовой

Враг снова обстрелял позиции украинской армии из запрещенного оружия

На Донбассе не утихает вражеский огонь. 13 марта боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов ранение получил один наш боец, сообщает штаб Объединенных сил.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

два раза вблизи населенного пункта Лебединский – из минометов калибра 82 мм враг выпустил 11 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с населенным пунктом Славное – со станкового противотанкового гранатомета – пять выстрелов, а также противник совершил обстрел из крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета – шесть выстрелов, и велся огонь из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела:

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неподалеку Орехово – из 82-мм миномета боевики выпустили восемь мин;

рядом с Крымским – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

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"Вчера, 13 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – сообщили в ООС.

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