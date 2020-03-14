Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

На Донбассе не утихают бои, у ВСУ новые потери: что произошло на передовой

14 марта, 07:27

Сергей Мартынец

Враг снова обстрелял позиции украинской армии из запрещенного оружия

На Донбассе не утихает вражеский огонь. 13 марта боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов ранение получил один наш боец, сообщает штаб Объединенных сил.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • два раза вблизи населенного пункта Лебединский – из минометов калибра 82 мм враг выпустил 11 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • рядом с населенным пунктом Славное – со станкового противотанкового гранатомета – пять выстрелов, а также противник совершил обстрел из крупнокалиберного пулемета;
  • неподалеку Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета – шесть выстрелов, и велся огонь из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела:

Реклама

  • неподалеку Орехово – из 82-мм миномета боевики выпустили восемь мин;
  • рядом с Крымским – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

В тренде
Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика

"Вчера, 13 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – сообщили в ООС.

Смотрите также в сюжете, как 10 марта на Донбассе в районе Песков произошел тяжелый бой с погибшими и раненными у ВСУ:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс боевики обстрелы потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика
Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовикаДонбасс
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии КрымаРоссия
Путин лично разрешил сбить
Путин лично разрешил сбить "Боинг" над Донбассом – адвокатДонбасс
Бандит и боевик
Бандит и боевик "Оплота": стало известно, кого спецназ задержал в БорисполеПроисшествия
Россия готовится забрать часть Донбасса: Климкин указал на опасный момент
Россия готовится забрать часть Донбасса: Климкин указал на опасный моментУкраина
"Морпехи ДНР" устроили пьяные разборки под Мариуполем: трое убитых, пятеро раненыхДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...