На Донбассе не утихают обстрелы: боевики ударили из запрещенного оружия

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошлые сутки, 10 декабря, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"10 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска устроили четыре обстрела. У Лебединского велся огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Дважды неподалеку Павлополя стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Широкино враг ударил из автоматических гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано семь вражеских обстрелов. Неподалеку Майорска стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Кондрашовки Новой – из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. У Шумов оккупанты применили РПГ и крупнокалиберные пулеметы. Еще два обстрела из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов оккупанты устроили неподалеку Луганского. Вблизи Катериновки и Новолуганского стреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

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"Вчера, 10 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", – рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на фронте. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован также вражеский огонь из вооружения БМП. В итоге ВСУ понесли тяжелые потери. Позже стали известны имена погибших бойцов.

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