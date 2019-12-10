Боевики обострили ситуацию на Светлодарской дуге: ВСУ понесли тяжелые потери

Фото: Facebook "Вернись живым"

Несмотря на встречу "Нормандской четверки" в Париже, где обсуждали вопросы прекращения вооруженного конфликта и установления мира на Донбассе, в понедельник, 9 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела:

дважды неподалеку от Водяного – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Березового – из автоматических гранатометов;

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вблизи Красногоровки – из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (на Светлодарской дуге) зафиксированы три вражеских обстрела:

у Луганского – из ручных противотанковых гранатометов;

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неподалеку Новолуганского – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Хутора Вольного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано, говорится в сообщении штаба ООС.

Сайт "Сегодня" сообщал, что боевики снова взялись усилено минировать Донбасс, что в итоге приводит к их же гибели, а потом обвиняют во всем украинскую армию.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно на Донбассе подорвались боевики, устанавливая мины. Противник в хаотичном порядке устанавливает минные поля, а потом по ним же ходит.

А тем временем на передовой продолжаются обстрелы, в результате которых украинская армия порой несет потери. Подробней о ситуации на фронте смотрите в сюжете:

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