Боевики обострили ситуацию на Светлодарской дуге: ВСУ понесли тяжелые потери

Несмотря на встречу "Нормандской четверки" в Париже, где обсуждали вопросы прекращения вооруженного конфликта и установления мира на Донбассе, в понедельник, 9 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела:
дважды неподалеку от Водяного – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
у Березового – из автоматических гранатометов;
вблизи Красногоровки – из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (на Светлодарской дуге) зафиксированы три вражеских обстрела:
у Луганского – из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Новолуганского – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
вблизи Хутора Вольного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вчера, 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано, говорится в сообщении штаба ООС.
Сайт "Сегодня" сообщал, что боевики снова взялись усилено минировать Донбасс, что в итоге приводит к их же гибели, а потом обвиняют во всем украинскую армию.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно на Донбассе подорвались боевики, устанавливая мины. Противник в хаотичном порядке устанавливает минные поля, а потом по ним же ходит.
А тем временем на передовой продолжаются обстрелы, в результате которых украинская армия порой несет потери. Подробней о ситуации на фронте смотрите в сюжете:
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