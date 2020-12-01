На Донбассе не утихают обстрелы: оккупанты четыре раза открывали огонь

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 30 ноября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, гранатометы различных систем и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское. Кроме того, в районе Гнутово противник задействовал станковый противотанковый гранатомет.
Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Также вблизи населенного пункта Водяное украинские военные зафиксировали пролет вражеского БПЛА типа "Квадро" с пересечением линии разграничения.
"Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия украинские воины сбили беспилотный летательный аппарат противника", – добавили в штабе.
Известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не было.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе боевики пытались заминировать украинские позиции у Луганского.
Также напомним, российские военные подготовили на Донбассе тысячи предателей с украинскими паспортами.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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