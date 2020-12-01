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На Донбассе не утихают обстрелы: оккупанты четыре раза открывали огонь

1 декабря, 07:26

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 30 ноября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, гранатометы различных систем и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское. Кроме того, в районе Гнутово противник задействовал станковый противотанковый гранатомет.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также вблизи населенного пункта Водяное украинские военные зафиксировали пролет вражеского БПЛА типа "Квадро" с пересечением линии разграничения.

"Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия украинские воины сбили беспилотный летательный аппарат противника", – добавили в штабе.

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Известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не было.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе боевики пытались заминировать украинские позиции у Луганского.

Также напомним, российские военные подготовили на Донбассе тысячи предателей с украинскими паспортами.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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