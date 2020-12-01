На Донбассе не утихают обстрелы: оккупанты четыре раза открывали огонь

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 30 ноября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, гранатометы различных систем и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское. Кроме того, в районе Гнутово противник задействовал станковый противотанковый гранатомет.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также вблизи населенного пункта Водяное украинские военные зафиксировали пролет вражеского БПЛА типа "Квадро" с пересечением линии разграничения.

"Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия украинские воины сбили беспилотный летательный аппарат противника", – добавили в штабе.

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Известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не было.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе боевики пытались заминировать украинские позиции у Луганского.

Также напомним, российские военные подготовили на Донбассе тысячи предателей с украинскими паспортами.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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