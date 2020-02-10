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На Донбассе не утихают обстрелы: в рядах ВСУ – потери

10 февраля, 07:08

Оккупанты били из запрещенного «Минском» оружия

/ Фото: Getty Images

За прошлые сутки, 9 февраля, боевики девять обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один украинский военнослужащий ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"9 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил три обстрела по нашим позициям:

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  • дважды вблизи Лебединского стреляли из 82-мм миномета – враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Старогнатовки велся огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано шесть вражеских обстрелов:

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На Донбассе не прекращаются вражеские обстрелы из запрещенного оружия
Танки боевиков на Донбассе
  • дважды у Новолуганского стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • недалеко от Новозвановки ударили из станкового противотанкового гранатомета – 3 выстрела;
  • три раза в районе Орехово велся огонь из ствольной артиллерии калибра 152 мм противник выпустил 10 снарядов и с калибра 122 мм – 21 снаряд, из 120-мм минометов – 5 мин и минометов калибра 82 мм – 15 мин, а также противник применил автоматические станковые гранатометы.

"Вчера, 9 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 8 февраля враг трижды нарушил режим прекращения огня, пустив при этом в ход артиллерию.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 февраля боевики обстреливали ВСУ из запрещенного оружия – все те же 122-мм пушки и минометы разных калибров. Было зафиксировано шесть обстрелов.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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