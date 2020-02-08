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На Донбассе не прекращаются вражеские обстрелы из запрещенного оружия

8 февраля, 07:25

За минувшие сутки зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня

Танки боевиков на Донбассе

Танки боевиков на Донбассе / Фото: Getty Images

На Донбассе за минувшие сутки 7 февраля боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела по позициям украинских военных: неподалеку Новомихайловки – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Васильевкой – из стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды вблизи населенного пункта Орехово – из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил пять снарядов, из миномета калибра 120 мм – семь мин и 23 мины из 82-мм миномета, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов; рядом с Крымским – из противотанкового ракетного комплекса – два выстрела; в районе населенного пункта Гладосово – из станкового противотанкового гранатомета – два выстрела, а также противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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В результате обстрелов потерь среди военных ООС нет.

В тренде
Боевики на Донбассе усилили обстрелы: ВСУ понесли потери
Фото: "Сегодня"

С начала суток 8 февраля по позициям Вооруженных сил Украины из артиллерийских систем калибра 122 мм выпустили 12 снарядов и из 120-мм минометов – 16 мин по защитникам Орехово. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 6 февраля боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил травму.

Также сообщалось, что в последние дни на Донбассе особенно "жарко" на северном участке фронта, т.е. в Луганской области, где боевики неоднократно провоцировали украинских военных и получали адекватный ответ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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