Боевики ударили по ВСУ из артиллерии: что происходит на передовой

В субботу было зафиксировано рекордно малое количество обстрелов за последние месяцы

/ Фото: AFP

На Донбассе не прекращаются обстрелы. 8 февраля враг три раза нарушил режим прекращения огня, пустив при этом в ход артиллерию. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Лебединский, применив автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Орехово – из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 12 снарядов, из миномета калибра 120 мм – 16 мин; неподалеку Счастья – из крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С началом текущих суток российские оккупационные войска с 82-мм минометов выпустили10 мин по защитникам Лебединского. Потерь за сегодня тоже нет", – сообщили в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 февраля боевики обстреливали ВСУ из запрещенного оружия – все те же 122-мм пушки и минометы разных калибров. Было зафиксировано шесть обстрелов.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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