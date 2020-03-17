Обострение на Донбассе: оккупанты устроили 10 обстрелов, у ВСУ снова потери

Боевики вели огонь из тяжелых минометов, гранатометов и другого оружия

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 17 марта оккупанты устроили 10 обстрелов, в результате которых двое украинских военных получили ранения.

Как сообщили в штабе ООС, боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, шесть обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- дважды в районе Павлополя – из 82-мм минометов, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе Березово – из станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- возле Старогнатовки – из минометов калибра 120 мм;

- под Широкино – из 82-мм минометов;

- в районе Славного – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано четыре обстрела:

- дважды в районе Новолуганского – из 82-мм минометов и противотанкового ракетного комплекса;

- рядом с Орехово – из мминометов калибра 82 мм;

- недалеко от Новотошковского – из 82-мм минометов.

Напомним, что за минувшие сутки, 16 марта, боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский воин был ранен.

15 марта боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А 14 марта на Донбассе было зафиксировано 9 вражеских обстрелов.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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