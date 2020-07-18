Боевики на Донбассе усилили обстрелы: где велся огонь

Оккупанты снова ударили из запрещенного оружия

За прошлые сутки, 17 июля, российские боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди наших защитников нет, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

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"17 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

вблизи Талаковки, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Водяного, Гнутово, Пищевика и Широкино стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки боевики ударили из минометов 82-го калибра, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили:

у Новотошковского дважды применили минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы;

недалеко от Луганского стреляли из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет", – говорится в сообщении.

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По данным разведки, 17 июля наши защитники уничтожили одного захватчика.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе во время эвакуации погибшего бойца боевики убили военного медика.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отправил в район боевых действий разбираться в обстоятельствах трагедии начальника Генерального штаба Руслана Хомчака и заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовца.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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