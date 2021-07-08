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На Донбассе боевики нанесли ВСУ новый урон

8 июля 2021 14:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинская сторона уже уведомила СММ ОБСЕ о наглом нарушении режима прекращения огня пророссийскими боевиками

/ Фото: Минобороны Украины

Украинская армия продолжает нести потери на Донбассе. Сегодня один наш защитник получил ранение в результате вражеских обстрелов из стрелкового оружия.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Военные отметили, что обстрел произошел в полосе ответственности ОТГ "Восток", но где именно – не уточняется.

"Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Также украинская сторона уведомила СММ ОБСЕ о наглом нарушении режима прекращения огня пророссийскими боевиками.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях тоже в полосе ответственности ОТГ "Восток" погиб один боец и еще трое получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков. Как выяснилось, погибшим оказался кадровый офицер майор ВСУ.

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Тем временем прокуратура сообщила о подозрении двум боевикам, которые в оккупированном Донецке людей в подпольной тюрьме пытали током.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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