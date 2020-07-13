ВСУ уничтожили вражескую артиллерию, у боевиков большие потери

На фронте серьезно обострилась ситуация, потери несут и ВСУ, и боевики

Прошедшие сутки на Донбассе были очень напряженными – ранены шесть бойцов ВСУ. Но украинская армия в долгу не осталась и нанесла большой урон боевиками: уничтожены и ранены 11 человек.

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Об этом сообщил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, также была уничтожена и вражеская артиллерия.

"Потери российско-оккупационных войск 12 июля составили 11 человек: безвозвратные (200-е) – 3 (1 – 3 омсбр, 2 АК – оабр 2 АК); санитарные (300-е) – 8 (2 – 2 омсбр, 2 – 4 омсбр, 4 – оабр 2 АК). Потери военной техники: 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б" – 2 единицы", – написал Штирлиц.

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Отметим, что за день до этого, 11 июля, ВСУ понесли потери, но жестко отомстили боевикам. Противник применял минометы и даже артиллерию, но поплатился за это.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях украинские воины хорошо потрепали оккупантов и нанесли боевикам огромный урон. Было много убитых, уничтожен блиндаж и две единицы тяжелой техники. Это был ответный удар, после которого враг замолчал и перестал стрелять.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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