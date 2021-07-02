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На Донбассе обострение. Боевики 26 раз ударили по позициям ВСУ, есть раненый

2 июля 2021 8:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Боевики продолжают нарушать перемирие, из штаба ООС сообщают о раненом военном – его госпитализировали

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе в результате вражеского огня украинский защитник получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья – средней тяжести.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Кроме того, за минувшие сутки, 1 июля, боевики 26 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

  • Возле Авдеевки оккупанты совершили 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
  • Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи поселка Зайцево российские оккупанты обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.
  • В районе Опытного враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
  • Вблизи Талаковки оккупанты применяли минометы 120-го калибра.
  • Возле Широкино вооруженные формирования РФ дважды обстреливали наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов.
  • В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российские наемники применяли минометы 120-го калибра.
  • Неподалеку Победы российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Вблизи Старогнатовки оккупанты трижды применили артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.
  • В районе Светлодарска вооруженные формирования РФ дважды обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи Новотошковского враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • В направлении населенного пункта Новоалександровка российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
  • Возле Золотого-4 враг применял беспилотный летательный аппарат для сброса выстрелов ВОГ-17.
  • Также, оккупанты совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.
  • Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

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С начала текущих суток, 2 июля, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

  • В районе Золотого-4 враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра.
  • Вблизи населенного пункта Гнутово оккупанты дважды открыли огонь из минометов 120-го калибра.
  • Неподалеку Авдеевки противник трижды вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также напомним, на Донбассе боевики за месяц понесли большие потери.

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Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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