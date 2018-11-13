На Донбассе обстреляли два беспилотника ОБСЕ
В обоих случаях наблюдатели вернули БПЛА и покинули районы
За минувшие выходные беспилотники миссии ОБСЕ дважды подверглись обстрелу на Донбассе.
Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
По словам наблюдателей СММ ОБСЕ, 10 ноября по мини-БПЛА, который осуществлял полет над объектом военного типа вблизи оккупированной Кадиевки Луганской области, было совершено около 20 выстрелов и очередей из стрелкового оружия.
Следующий обстрел зафиксирован 11 ноября вблизи подконтрольного правительству Украины населенного пункта Новотошковское Луганской области. В сторону беспилотника на высоте 120 м выстрелили из стрелкового оружия по меньшей мере один раз.
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Отмечается, что вблизи Новотошковского члены патруля СММ видели как минимум троих украинских военнослужащих на блокпосте, расположенном в 20–30 м к юго-западу от местоположения патруля СММ.
В обоих случаях наблюдатели вернули БПЛА и покинули районы.
Напомним, в ночь с 26 на 27 октября была утрачена связь наблюдателей ОБСЕ с беспилотником в районе населенного пункта Нижнекрынское. В миссии отмечают, что погода в это время была хорошей, полет был стабильным и аппарат функционировал хорошо. Позже миссия ОБСЕ пришла к выводу, что пропавший на Донбассе их беспилотник был выведен из строя российской ПВО, что привело к его падению.
Отмечается, что до падения беспилотник успел заметить у боевиков ЗРК "Оса". Как мы на днях писали, у ЗРК работал двигатель, а сам ЗРК функционировал, — возле н.п. Житенко (70 км к востоку от Донецка) к северо-западу от неподконтрольного Киеву района возле границы с Российской Федерацией.
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