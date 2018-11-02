На Донбассе снова обстреляли беспилотник ОБСЕ

На оккупированной территории Донецкой области снова обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии от 1 ноября.

"В направлении беспилотного летательного аппарата СММ снова, по оценке миссии, вели огонь из стрелкового оружия. Совершая полет мини-БПЛА СММ на южной окраине н. п. Желтое (неподконтрольного правительству, 17 км северо-западнее Луганска), наблюдатели слышали 40 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 2 км на северо-западе от их позиции, в районе, где пролетал БПЛА", – говорится в сообщении.

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По оценке наблюдателей, огонь велся в направлении БПЛА. Беспилотник не получил повреждений и его удалось приземлить.

Сообщалось, что в ночь с 26 на 27 октября была утрачена связь наблюдателей ОБСЕ с беспилотником в районе населенного пункта Нижнекрынское. В миссии отмечают, что погода в это время была хорошей, полет был стабильным и аппарат функционировал хорошо.

Миссия ОБСЕ пришла к выводу, что пропавший на Донбассе их беспилотник был выведен из строя российской ПВО, что привело к его падению. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Отмечается, что до падения беспилотник успел заметить у боевиков ЗРК "Оса".Как мы на днях писали, у ЗРК работал двигатель, а сам ЗРК функционировал, — возле н.п. Житенко (70 км к востоку от Донецка) к северо-западу от неподконтрольного Киеву района возле границы с Российской Федерацией.