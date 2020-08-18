На Донбассе "Дед Мороз" устроил стрельбу: ранен мужчина

Мужчина сделал пять выстрелов и сбежал

В Кальмиусском районе Мариуполя мужчина в шапке и с искусственной бородой "Деда Мороза" сделал несколько выстрелов в охранника предприятия.

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Об этом сообщили на официальном сайте областной полиции.

"Инцидент произошел 17 августа, в 11:30 на территории комбината в Кальмиусском районе. Неизвестный мужчина сделал пять выстрелов в сторону местного жителя 1962 года рождения, после чего сбежал с места преступления", - отметили копы.

В пострадавшего попало несколько пуль, его госпитализировали. Полиция объявила розыск злоумышленника и призвала очевидцев происшествия помочь с его поисками.

"Стражи порядка опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, провели осмотр места события и изъяли вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

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Также были опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали стрелявшего и его приметы.

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"Злоумышленник был одет в штаны серого цвета, спортивную кофту синего цвета и имел при себе пакет темных цветов с рисунком желтых цветов в вазе. Также на нем была искусственная борода и шапка "Деда Мороза". Шапку нашли недалеко от места преступления", - говорится в сообщении.

Местных жителей, которые во время стрельбы находились недалеко от места преступления или имеют информацию, которая поможет в его поимке, просят сообщить в полицию по номеру 102.

Было открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство".

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Напомним, ранее под Киевом водитель открыл стрельбу. Злоумышленником оказался 44-летний житель села Тарасовщина. Он признался полицейским, что хотел похвастаться оружием перед знакомым. Стрелял в небо и, к счастью, обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что в центре Киева возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой. После ЧП стало известно, что из Украины депортируют восемь участников инцидента.

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