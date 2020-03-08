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На Донбассе оккупанты подбили грузовик Объединенных сил: ВСУ понесли потери

8 марта, 20:51

Елена Вус

Подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику

В течение суток воскресенья боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, где ранее под пули снайпера попал мирный житель, погиб украинский военнослужащий, пятеро ранены, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в вечерней сводке, опубликованной в воскресенье на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что в течение воскресенья боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих.

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"Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один – боевое поражение", - подчеркнули в штабе.

Также во время вражеских обстрелов украинских позиций ранены три украинских военных. Подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются.

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Кроме того, три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды неподалеку Опытно – из 82-мм минометов – 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а также совершил 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса, вблизи Авдеевки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Один обстрел противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с н.п. Хутор Вольный – из гранатометов различных систем.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции у прифронтовой Марьинки с применением бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате обстрела загорелась сухая трава, а пожар быстро распространился на большую территорию. Огонь добрался также к домам местного населения,

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс грузовик ВСУ боевики погибшие ООС

Источник: Сегодня

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