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После обстрела боевиков возле Марьинки начался крупный пожар: огонь дошел до жилых домов (фото)

8 марта, 16:48

Татьяна Очеретяна

Огонь повредил опорный пункт украинских военных

Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции у прифронтовой Марьинки с применением бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате обстрела загорелась сухая трава, а пожар быстро распространился на большую территорию. Огонь добрался также к домам местного населения, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Известно, что огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. Дошел пожар и до позиций украинских защитников, в результате чего поврежден один опорный пункт. Спасателям удалось локализовать возгорание сразу после того, как он добралась до жилых домов.

По словам бойца Тараса, украинским военным удалось уберечь от огня и заброшенные здания Марьинки. Иначе пожар длился бы несколько дней и был намного больше.

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"Чтобы эффективно и оперативно ликвидировать пожар, спасти наши позиции и помочь местным жителям, мы приложили большие усилия. Тушили огонь всеми возможными средствами – перекапывали землю, засыпали пожар песком, далее к ликвидации бедствия присоединились местные пожарные", – рассказал военный.

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В последнее время оккупанты практически ежедневно обстреливают украинские позиции в окрестностях Марьинки. Чаще всего боевики открывают огонь из пулеметов и гранатометов. По словам военных, обстрелы усиливаются с наступлением сумерек.

Напомним, вчера, 7 марта, в результате снайперского обстрела ранен мирный житель Марьинки в Донецкой области.

А 4 марта боевики шесть раз обстреляли ВСУ – тогда четверо военнослужащих были ранены.

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