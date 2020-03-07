На Донбассе под пули снайпера попал мирный житель

В субботу, 7 марта, в результате снайперского обстрела ранен мирный житель Марьинки в Донецкой области.

Как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, пострадавший госпитализирован.

"Сегодня, 7 марта, накануне Международного дня прав женщин и мира российские оккупационные войска вели огонь на поражение по мирному гражданскому населению прифронтовой Марьинки Донецкой области. На одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены дотла, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель, который в то время находился за рулем своего автомобиля", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

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Украинские военнослужащие провели эвакуацию мужчины из сектора обстрела. В безопасном месте военными медиками была оказана первая медицинская помощь раненому, дальше его немедленно доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Несмотря на то, что вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории, украинские военнослужащие огонь не открывали, чтобы не подвергать опасности гражданское население, подчеркнули в штабе ООС.

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"Вместе с тем, все необходимые доказательства военного преступления будут представлены в соответствующих международных организациях для привлечения страны-агрессора – Российской Федерации к ответственности", – добавили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 7 марта оккупанты устроили четыре обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Боевики вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов и другого оружия. С начала суток в рядах наших бойцов обошлось без потерь.

А за прошлые сутки, 6 марта, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, трое получили боевые травмы, еще один – ранен.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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