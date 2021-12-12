На Донбассе оккупанты ранили украинского военного: в каком он состоянии

По состоянию на утро 12 декабря на Донбассе вооруженные формирования России три раза нарушили режим прекращения огня. В результате один украинский военный ранен.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Где стреляли?
- В направлении Песчаного на Луганщине оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- Вблизи Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
- В сторону Катериновки на Луганщине вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Есть пострадавший
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
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Российская оккупация Донбасса
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- Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
- Также в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил данную ситуацию.
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