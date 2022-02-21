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На Донбассе оккупанты распространяют очередной фейк – что в этот раз

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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21 февраля, 16:08
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Российские наемники активизировались не только на линии разграничения, но и на медийном фронте
Интернетом распространяется фейковая информация о мобилизации работников Донецкой ОГА
Интернетом распространяется фейковая информация о мобилизации работников Донецкой ОГА / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 21 февраля, появилась информация о якобы мобилизации работников Донецкой ОГА. Как стало известно, это очередной фейк от оккупантов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

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"Официально заявляю, что этот так называемый документ – фейк от первой до последней буквы", – написал Кириленко.

Он добавил, что документ ОГА с таким номером содержит совсем другую информацию.

"Внимательный читатель заметит несоответствие названиям департаментов и должностей, а также названию "Донецкого областного военного комиссариата" – с прошлого года он переформатирован в структуру с совсем другим названием. Не буду облегчать авторам фейка работу – пусть по крайней мере загуглят, как правильно называется эта структура", – заявил Кириленко.

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Глава Донецкой ОГА обратился к жителям области и журналистам.

"Тщательно проверяйте информацию! Обращайтесь к официальным источникам за комментариями при получении "документов" сомнительного резонансного содержания", – отметил Кириленко.

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Не первый фейк боевиков

Ранее российские оккупанты попадались и на другой лжи об Украине и наших защитниках.

В частности, российские оккупанты заявили, что Донбасс обстреливают военные ВСУ. Якобы украинские военные с полуночи 20 февраля 17 раз обстреляли территорию "ДНР". Однако офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что украинские военные соблюдают Минские договоренности, не планируют наступательных операций или обстрелов мирных жителей.

Кроме того, накануне боевики сняли, как якобы обезвредили "группу украинских диверсантов", однако вскоре опубликовали фото с таким же домом на фоне, заявив, что этот дом "обстреляли" украинские военные.

Из записи, где боевики "обезвреживают диверсантов", видно, как они стреляют в направлении дома, который в другом видео, по утверждению пропагандистов, пострадал от выстрелов ВСУ.

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