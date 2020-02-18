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На Донбассе оккупанты согнали детей в поле на "военные сборы": фото

18 февраля, 03:03

Военные "сборы" дети проводили в маскхалатах и с оружием в руках

На Донбассе оккупанты провели "военные сборы" для детей – их вывезли в поле, чтобы научить "выживать в зимнее время в условиях боевых действий и катастроф".

Как говорится в одном из сепаратистских ресурсов в социальных сетях, занятия проводились с 14 по 16 февраля на одном из полигонов так называемой "народной милиции".

При этом в своем сообщении защитники "русского языка" допустили грубейшую грамматическую ошибку, которую так никто и не исправил.

Стоит добавить также, что на сборах появились и "почетные гости" – главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин в сопровождении своего "коллеги" – главаря оккупированной россиянами Южной Осетии Анатолия Бибилова.

Тем временем, украинский офицер и блогер, известный под ником Анатолий Штирлиц, отметил, что он уже длительное время пытается обратить внимание международных и украинских правозащитников к милитаризации детей на Донбассе и агрессивную пророссийскую пропаганду среди молодежи, но так и не преуспел в этом.

В свою очередь, в комментариях к его сообщению пользователи сети обратили внимание на то, что боевики активно готовят "будущих убийц для дальнейших преступлений".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее боевики устроили "показуху" перед комиссией из РФ и ударили по ВСУ. На оккупированных территориях российские комиссии проверяют состояние вражеского войска и его готовность к боевым действиям.

А тем временем на фронте обстановка продолжает оставаться напряженной – боевики продолжают использовать запрещенное оружие.

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оружие дети Донбасс оккупанты

Источник: Сегодня

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