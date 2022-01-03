На Донбассе оккупанты убили украинского военного: что о нем известно (фото)

31 декабря на Донбассе погиб украинский военный. Им оказался младший сержант Станислав Богуславский родом из Днепропетровской области.
Об этом сообщили в 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде.
Что известно?
31 декабря в результате вражеского обстрела получил ранение не совместимое с жизнью младший сержант Станислав Богуславский. Как говорят его сослуживцы, он был искренним, открытым человеком, готов всегда протянуть руку помощи своим собратьям, среди которых пользовался уважением и авторитетом.
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"Но враг своими коварными действиями оборвал жизнь десантника, патриота, настоящего сына своего народа. Командование и личный состав воинской части выражают глубокие соболезнования родным и близким защитника Украины", – добавили в бригаде.
На Донбассе погиб Богуславский Станислав. Фото: 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада
На Донбассе снова "тишина": в зоне ООС сутки нет обстрелов
По состоянию на утро 3 января на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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