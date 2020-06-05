На Донбассе оккупанты устроили пять обстрелов: у ВСУ снова потери

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 5 июня оккупанты пять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.
Как сообщили в штабе ООС, в результате вражеских обстрелов ранения получил один украинский боец.
В частности, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь под Павлополем, Опытным и Широкино.
По защитникам Старогнатовки вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Рядом с Новоалександровкой применяли стрелковое оружие.
"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности украинских защитников захватчики прекратили свою активность", - добавили в Минобороны.
В штабе подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролированной.
Ранее сообщалось, что украинская разведка вскрыла планы оккупантов по эскалации боевых действий на Донбассе .
Также сайт "Сегодня" писал, что на Донбассе российские оккупанты проводят сборы корректировщиков артиллерийского огня .
Напомним, что на Донбассе не утихают обстрелы:
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