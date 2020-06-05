На Донбассе оккупанты устроили пять обстрелов: у ВСУ снова потери

Боевики вели огонь из гранатометов, пулеметов и другого оружия

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 5 июня оккупанты пять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в штабе ООС, в результате вражеских обстрелов ранения получил один украинский боец.

В частности, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь под Павлополем, Опытным и Широкино.

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По защитникам Старогнатовки вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Рядом с Новоалександровкой применяли стрелковое оружие.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности украинских защитников захватчики прекратили свою активность", - добавили в Минобороны.

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В штабе подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролированной.

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Ранее сообщалось, что украинская разведка вскрыла планы оккупантов по эскалации боевых действий на Донбассе .

Также сайт "Сегодня" писал, что на Донбассе российские оккупанты проводят сборы корректировщиков артиллерийского огня .

Напомним, что на Донбассе не утихают обстрелы:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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