На сборы привлекают замкомрот и командиров взводов

/ Фото: AFP

На оккупированной территории Донбасса командование российских оккупационных войск наращивает уровень боевой подготовки артиллерийских подразделений.

Об этом со ссылкой на Главное управление разведки сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, 16-17 марта под руководством российских инструкторов на полигоне "Южный" на временно оккупированной территории в Донецкой области проводятся сборы корректировщиков артиллерийского огня. На сборы привлекаются офицеры тактического звена (заместители командиров рот, командиры взводов) мотострелковых подразделений российских оккупационных войск.

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Кроме того, в марте в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов" возросло количество и интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов, сообщает ГУР МОУ.

Ранее сообщалось, что появились тревожные разведданные с Донбасса – боевики готовят артиллерию .

В тренде На Донбассе оживились российские оккупанты: проводят сборы корректировщиков артиллерийского огня

Противник увеличил интенсивность тренировок артиллерийских подразделений по отработке ударов по целям в глубине обороны Объединенных сил и огневой поддержки передовых подразделений.

Также сайт "Сегодня" писал, что оккупанты гонят из России на Донбасс свежее пушечное мясо – снайперов, разведчиков и артиллеристов .

Также сообщалось, что у противника лютуют снайперы:

Все подробности в спецтеме Обострение на Донбассе

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