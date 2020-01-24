Оккупанты гонят из России на Донбасс свежее пушечное мясо: снайперов, разведчиков и артиллеристов

Противник активно наращивает запасы снарядов для пушек и систем залпового огня

/ Фото: AFP

Российская Федерация продолжает активно использовать неконтролируемые Украиной участки границы (пункты пропуска "Успенка", "Должанский" и "Дьяково") для поставки на временно оккупированную территорию Донбасса боеприпасов, вооружения и военной техники.

Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, прежде всего оккупанты наращивают запасы артиллерийских снарядов, минометных мин, боеприпасов для реактивных систем залпового огня и гранатометов.

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В то же время в подразделения оккупантов продолжает поступать пополнение из числа наемников, которые были отобраны и прошли подготовку на территории РФ. Преимущественно это лица с боевым опытом или опытом прохождения службы по военно-учетным специальностям снайперов, разведчиков и артиллеристов.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что командование российских оккупационных войск на Донбассе в авральном порядке проводит мероприятия по маскировке танков, артиллерии и ракетных систем залпового огня на боевых позициях.

Напомним, разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе снова вербуют пушечное мясо: сулят высокие зарплаты, но молчат о наказаниях. Однако призывники бегут из ОРДЛО, чтобы не идти в "армию" боевиков.

А тем временем боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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